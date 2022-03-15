Также аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, российских компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний РФ из-за санкций против России.

Об этом пишет Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).

"Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до тех пор, пока действие этих сертификатов не будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации той страны, где зарегистрирован самолет.

В списке, в частности, "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Газпром-Авиа", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Победа", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутия", "Ямал", "Алроса", "Авиастар-ТУ", ОАО "Государственная компания 224 летный авиаотряд", корпорация "Иркут", компании "Туполев" и "Бериев".

Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, сервисных компаний, выполняющих техобслуживание самолетов в России.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал документ, который фактически позволяет российским авиакомпаниям использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.

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