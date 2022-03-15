Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний РФ из-за санкций против России.
Об этом пишет Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).
"Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до тех пор, пока действие этих сертификатов не будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации той страны, где зарегистрирован самолет.
В списке, в частности, "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Газпром-Авиа", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Победа", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутия", "Ямал", "Алроса", "Авиастар-ТУ", ОАО "Государственная компания 224 летный авиаотряд", корпорация "Иркут", компании "Туполев" и "Бериев".
Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, сервисных компаний, выполняющих техобслуживание самолетов в России.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал документ, который фактически позволяет российским авиакомпаниям использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.
Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.