Полученные в ходе спецоперации данные свидетельствуют, что сфера гражданской авиации РФ находится на грани коллапса, вдвое возросла опасность полетов.

Военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию по "росавиации", полученные в результате ее проведения данные свидетельствуют, что сфера гражданской авиации РФ находится на грани коллапса.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. "В результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ - "Федерального агентства воздушного транспорта "("росавиация"). Указанное ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации", - поясняют в разведке.

Как отмечается, среди полученных в результате взлома и проникновения во вражеские информационные системы данных ― перечень ежесуточных отчетов "росавиаци" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

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"Их анализ свидетельствует, что сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса. Лишь несколько красноречивых документальных фактов: в течение января 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" - 34 проблемных случая", - сообщает ГУР.

Согласно документам российского ведомства, за первые 9 месяцев 2023 года в РФ задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 50 таких инцидентов. Следовательно, рост опасности полетов в России вырос втрое.

"Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы: гидросистемы, закрылки и программное обеспечение. Государство-агрессор испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Из-за нехватки мощностей и специалистов в Москве пытаются переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где соответствующие работы осуществляют "кустарно" - без соответствующей сертификации", - сообщает ГУР.

Полученные данные свидетельствуют, что по состоянию на март 2022 года, россияне имели около 820 гражданских бортов иностранного производства. И если в то время только до 10% из них прошли через несертифицированный ремонт с применением неавтентичных запчастей, то сейчас через такой "сервис" прогнали уже почти 70% авиапарка.

"Острый дефицит запчастей привел к так называемому "авиаканибализму" в РФ, когда одни самолеты разбирают для ремонта других. Согласно оценке имеющихся данных к середине 2023 года в РФ пустили на "донорство" более 35% воздушных судов", - информирует разведка.

Кроме того, большинство советских самолетов Ан-2, по состоянию на сейчас, не могут оторваться от Земли, поскольку двигатели к ним производились в Польше, но из-за санкций их поставки прекращены. Только в течение января 2023 года среди 220 судов Airbus, имеющихся в России, зафиксированы 19 различных отказов. В частности, в 9-ти самолетах, которые использует "Аэрофлот", зафиксировано 17 случаев задымления. Из 230 самолетов Boeing, используемых в России, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета. Не выдержал условий российской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их у РФ насчитывается 21.

"Анализ характера авиационных инцидентов из полученных документов указывает, что ряд отказов, особенно связанных с двигателями, шасси и механизацией крыльев, имеет системный характер. Тенденция свидетельствует - сфера гражданской авиации в России находится в зоне серьезной турбулентности с высоким риском сорваться в крутое пике. Соответствующая реальность - прямое следствие санкций, наиболее болезненными из которых для государства-агрессора оказались: запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним; полный отказ в техническом обслуживании и предоставлении услуг; отказ в обновлении программного обеспечения; задержание российских воздушных судов за рубежом; ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации", - отмечает ГУР.

В разведке отмечают, что сейчас Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией.

Санкции против России: что известно

Российская Федерация является мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. После полномасштабного вторжения в Украину она обошла Иран. Несмотря на пессимистичные прогнозы различных экспертов, россияне пытаются доказать, что выход международных компаний и введение санкций только "на благо" страны.

20 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская экономика оказалась под угрозой обвала из-за введения санкций, но Россия "мобилизовала все ресурсы, внутренние силы", для того чтобы предотвратить "обвал", потому что на экономику действительно обрушился "абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций".

По словам Пескова, России удалось стабилизировать экономику "и даже выйти на траекторию роста". Он отметил, что рост экономики в 3% - недостаточный и должен быть выше.

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