Мальчик зарубил товарища и пытался избавиться от тела.

В российском Ачинске пятиклассник зарубил топором школьника. Причиной стал личный конфликт - погибший оскорблял мать своего убийцы.

Как сообщает Телеграм-канал "База", тело 12-летнего Сергея (имя изменено) с видимыми ранами головы, шеи и спины обнаружили в реке Мазулька. Следователи установили, что последним Сергея видел Дмитрий (имя изменено) - тоже пятиклассник из той же школы.

"Дима признался, что убил Сергея из-за оскорблений. По словам школьника, Сергей обзывал его мать, начался конфликт, Дима схватил топор и зарубил подростка, а затем вывез его труп на тележке к реке и сбросил в воду. Школьник задержан, возбуждено дело об убийстве малолетнего", - пишет канал.

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