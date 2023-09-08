Опасного педофила ищут. На его счету могла быть не одна жертва.

В Воронежской области РФ маньяк с электрошокером напал на школьницу, изнасиловал и украл ее iPhone.

Как сообщает SHOT, особенно жестокий педофил пока на свободе. Возможно, на его счету есть не одна жертва.

Извращенец подстерег 15-летнюю девочку на улице. Школьница около девяти вечера шла из магазина домой по дороге в частном секторе. В этот момент извращенец на нее набросился и ударил шокером. Девочка в панике побежала от него и упала. Педофил догнал, стал ее насиловать, избивать, душить. В результате жертва потеряла сознание.

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После жестокого изнасилования и побоев садист забрал iPhone и скрылся с места происшествия. Девочка только добралась домой, ее мать сообщила обо всем полиции.

Сейчас насильника ищут. Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Разбой".

Маньяки в РФ - последние новости

В Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку. На момент похищения жертве по имени Екатерина было 19 лет. Зато маньяку Владимиру Ческидову - 37. Они познакомились на вокзале, а затем вместе поехали домой к маньяку. С тех пор девушку никто не видел.

Жертва челябинского маньяка Екатерина, вырвавшись на свободу, сразу побежала к своей родной сестре, которая все эти годы жила совсем рядом с местом ее содержания.

72-летняя мать челябинского маньяка Владимира Ческидова Валентина дала показания относительно содержания в плену девушки Кати в ее доме на протяжении 14 лет. По словам женщины, все было "добровольно".

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