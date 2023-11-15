Учащиеся в РФ будут должны получить представление "о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства".

Российских учеников начнут готовить к участию в войне и обучать применять современные методы ее ведения. Об этом сообщает российский Telegram-канал The Moscow Times со ссылкой на проект приказа Минпросвещения РФ.

Отмечается, что, согласно документу, в рамках нового школьного курса "Основы безопасности и защиты Родины" ученики должны будут пройти строевую, тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку, а также ознакомиться с общевойсковым уставом.

"Требования к предметным результатам усвоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание возможностей применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, включая способы военного применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в проекте решения.

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Также учащиеся должны получить представление "о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства".

Российские дети и война

Школы в РФ становятся все более милитаризованными, детей готовят к войне. Детские площадки в Российской Федерации превращаются в плацдармы. В школах от Тихого океана до Черного моря дети в детских садах одевают форму и участвуют в тренировочных маршах, а детей постарше учат рыть окопы, бросать гранаты и стрелять настоящими боеприпасами.

Издание CNN пишет, что в российских школах воспевается служба в Вооруженных силах, формируются "добровольческие роты" подростков, вносятся изменения в национальную учебную программу с упором на защиту Родины.

Также УНИАН писал о том, что Путин вернул в школы военную подготовку времен СССР для дальнейшей мобилизации, отмененную еще в 1993 году. Такие меры необходимы для формирования в стране большого числа "патриотов" на фоне захватнической войны против другого государства.

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