Пленница сбежала, когда мужчину забрали в психиатрическую больницу из-за обострения заболевания.

В Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку.

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, на момент похищения жертве по имени Екатерина было 19 лет. Зато маньяку Владимиру Ческидову - 37. Они познакомились на железнодорожном вокзале, а затем вместе поехали домой к маньяку. С тех пор девушку никто не видел.

В плену 14 лет

С 2009 года по 2023 жертва была заложницей Владимира. Он держал ее в подвале и систематически подвергался физическому и сексуальному насилию.

Девушка смогла сбежать в минувшее воскресенье после того, как у маньяка обострилось психическое заболевание и его отвезли в больницу.

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал жертву более 1000 раз. Девушка Катя рассказала следователям, что половые акты происходили с разной периодичностью - все зависело от насильника, который постоянно пил. Точное их число Катя назвать не смогла, но утверждает, что их было больше тысячи.

"Любая вина злила его и он сильно бил пленницу. Также Владимир регулярно спаивал ее. От алкоголя и избиения огромное количество дней, проведенных в проклятом доме, Катя просто не помнит", - пишет канал.

По предварительной версии, маньяк специально искал себе пленницу, которую бы "меньше искали". Он заманил 19-летнюю Катю - девочку из проблемной семьи, без денег, с обычной внешностью и косолапостью.

Еще одна жертва

Во время осмотра дома преступника в селе Смолине были найдены останки женщины, которую маньяк, вероятно, убил в 2010-2011 годах. По данным источника канала, 51-летний Ческидов также привел убитую в дом. Своей первой пленнице Екатерине он представил ее как "жену". А когда "жена" начала звать на помощь, в 2011 году убил ее и расчленил.

Личность убитой сейчас выясняют. Известно, что маньяк убил ее, когда та оказывала ему сопротивление во время избиений и изнасилований.

Мать маньяка обо всем знала

Как выяснил канал, мать преступника обо всем знала, но покрывала его. Местные рассказали, что женщина убеждала соседей, что бранка влюблена в ее сына и беспрепятственно ездит к своим родителям. Но девушку от посторонних глаз старательно прятала.

Саму женщину соседи характеризуют как странную: она всегда путано излагала свои мысли и могла очень долго повторять то же самое.

О маньяке же вообще говорят как о недружелюбном человеке. Дружил только с одной соседкой, которой как-то подарил икону, поэтому она воспринимала его как верующего мужчину и не могла подумать, что в их доме творится такой ужас.

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