Главным подозреваемым по этому делу считают их сына.

В Москве нашли убитыми супругов разведчиков-нелегалов Службы внешней разведки РФ.

Как сообщает "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, биография у пожилой семейной пары, найденной убитыми на юго-западе Москвы, довольно насыщенная.

72-летний Николай Коновалов и его 74-летняя супруга Валентина Коновалова были разведчиками-нелегалами. Почти всю жизнь они провели в командировках стран-бывших колоний Франции. На пенсию они уходили как сотрудники соответствующей секции ГУ СВР.

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"Николай Иванович был полковником и имеет много наград. Уже на пенсии он находился в составе частного охранного предприятия, которое принадлежит бывшим сотрудникам полиции, имел своего водителя и проводил с женой много времени за границей (она тяжело болела)", - рассказал источник.

Тела Коноваловых обнаружил их 50-летний сын Алексей. Мужчина работал в МИД РФ, но со скандалом был уволен. Отец устроил его сначала в аппарат Госдумы, а позже референтом в СФ РФ. На данный момент он является главным подозреваемым.

Таинственные смерти россиян

С начала полномасштабной войны России против Украины во всем мире начали в странных условиях умирать российские олигархи. К концу апреля погибли по меньшей мере пять российских миллиардеров.

19 апреля нашли повешенным 55-летнего Сергея Протосеню. Тело нашли в его поместье в Льорет-де-Мар (Испания). Тела его жены и дочери со следами ножевых ранений также обнаружили внутри помещения.

18 апреля в Москве в квартире нашли убитыми 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.

По предварительной версии полиции, Аваев застрелил жену и дочь, а затем убил себя. Полицейские пришли к такому выводу, поскольку в руках у экс-вице-президента банка лежало оружие.

В конце ноября предприниматель российского происхождения, президент инвестиционной компании Libertex Group и основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета. Обстоятельства следствие называет странными.

А через несколько дней во Франции скоропостижно скончался российский миллиардер-застройщик Дмитрий Зеленов. Мужчине стало плохо, его госпитализировали, но врачи не смогли спасти богача.

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