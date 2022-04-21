Мертвыми нашли жену и дочь российского миллионера.Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники.

В Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера газовой компании "Новатэк" Сергея Протосеню. В доме в курортном городе Льорет-де-Мар нашли также тела жены и дочери миллионера.

Об этом сообщает телеканал Telecinco.

По данным канала, тела жены бизнесмена Наталии и 18-летней дочери с ножевыми ранениями были обнаружены в комнатах виллы, принадлежащей семье. Тело самого Протосени нашли в саду. Он погиб от асфиксии, то есть удушения. Рядом с ним обнаружили топор и нож.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. По одной из них, миллионер убил жену и дочь, после чего покончил с собой.

Семья Протосени жила во Франции, а в Испанию они приехали на пасхальные праздники. Состояние бывшего топ-менеджера "Новатэка" оценивается в 400 миллионов евро.

Справка УНИАН. Новатек - это российская газовая компания, второй по объемам добычи производитель природного газа в России.

Это не первый подобный случай среди русских богачей. В частности, 18 апреля в Москве в квартире нашли убитыми 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.

По предварительной версии полиции, Аваев застрелил жену и дочь, а затем убил себя. Полицейские пришли к такому выводу, поскольку в руках у экс-вице-президента банка лежало оружие.

Того же дня скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки Российская Федерация Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

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