Таран был единственным пассажиром вертолета, который потерпел крушение.

Предприниматель российского происхождения, президент инвестиционной компании Libertex Group и основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета.

Как говорится в заявлении Libertex Group, авиакатастрофа произошла недалеко от его дома в Монако в пятницу, 25 ноября.

"С большим прискорбием Libertex Group подтверждает гибель своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана в результате крушения вертолета, который произошел по пути в Монако в пятницу, 25 ноября 2022 года. Совет директоров Libertex Group и сотрудники компании выражают самые искренние соболезнования и сочувствие семье Таран. У Вячеслава остались жена Ольга и трое детей", – говорится в сообщении.

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По информации Monaco Daily News, Таран был единственным пассажиром вертолета компании Monacair. Кроме него погиб 35-летний пилот. Вертолет выполнял рейс из швейцарской Лозанны в Монако и разбился на Лазурном берегу между Ниццей и Монако.

Вячеслав Таран – что известно о погибшем россиянине

В 1997 году Таран основал компанию Forex Club, которая стала одним из трех крупнейших форекс-дилеров в России. В 2018 году Центробанк РФ отозвал лицензии у компании и сейчас она работает как онлайн-брокер под брендом Libertex Group. Эта онлайн-платформа позволяет осуществлять сделки в сфере кибервалют и инвестиций

В течение последних 10 лет Таран, по информации СМИ, проживал в Монако, перед тем – в США. Его состояние СМИ оценивали в 20,2 млрд долларов США.

По информации СМИ, Таран был кадровым специалистом российской внешней разведки и отвечал за отмывание средств РФ через систему криптовалютных операций.

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