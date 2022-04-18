Возможно, банкир убил жену и дочь, а потом свел счеты с жизнью, полагают полицейские.

В столице России Москве в квартире нашли убитыми 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.

Семья Аваева найдена убитой в их жилье, которое находится на Университетском проспекте, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сведения полицейских.

По предварительной версии полиции, Аваев застрелил супругу и дочь, а потом убил себя. Полицейские пришли к такому выводу, поскольку в руках у экс-вице-президента банка лежало оружие.

"…Тела членов семьи Аваевых… обнаружила родственница, которая долго пыталась дозвониться до Аваевых по телефону, но никто не брал трубку…", - отмечается в сообщении.

В квартире нарушен порядок, вещи были разбросаны, пишет kp.ru, ссылаясь на сведения источника.

Напомним, в конце февраля под Санкт-Петербургом в элитном коттеджном поселке Ленинское был найден мертвым заместитель генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности 61-летний Александр Тюляков.

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