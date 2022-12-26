Состояние погибшего оценивали более чем в 10 млрд рублей.

В Индии нашли тело самого богатого депутата России Павла Антова. Его тело лежало лужи крови под окнами отеля, где он отмечал свой 65-летний юбилей.

Российский Телеграм-канал Shot сообщает, что тело миллиардера Антова нашли в субботу в Райагаде (штат Одиша). Предварительно установили, что самый богатый депутат РФ выпал с третьего этажа.

Накануне умерший прилетел в Индию еще с тремя российскими туристами, чтобы отметить свое 65-летие. Впрочем, после празднования в гостиничном номере нашли друга Антова. Он лежал без сознания посреди пустых бутылок с алкоголем. По дороге в больницу друг миллиардера скончался.

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Через некоторое время нашли тело Антова. Индийская полиция не исключает, что Павел Антов мог впасть в депрессию из-за смерти друга и наложить на себя руки.

Павел Антов – депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году "Форбс" оценил его заработок в 10 млрд рублей. Тогда Антов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России.

Таинственные смерти российских олигархов

С начала полномасштабной войны России против Украины во всем мире начали в странных условиях умирать российские олигархи. К концу апреля погибли по меньшей мере пять российских миллиардеров.

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18 апреля в Москве в квартире нашли убитыми 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.

По предварительной версии полиции, Аваев застрелил жену и дочь, а затем убил себя. Полицейские пришли к такому выводу, поскольку в руках у экс-вице-президента банка лежало оружие.

В конце ноября предприниматель российского происхождения, президент инвестиционной компании Libertex Group и основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета. Обстоятельства следствие называет странными.

А несколько дней назад во Франции скоропостижно скончался российский миллиардер-застройщик Дмитрий Зеленов. Мужчине стало плохо, его госпитализировали, но врачи не смогли спасти богача.

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