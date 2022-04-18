Псевдо-журналисты уже не скрывают, что Россия зверски уничтожает Мариуполь.

Российская пропаганда в очередной раз дала сбой. На этот раз ее прихвостни запутались и "сдали" своих в Мариуполе. Псевдо-журналисты из РФ заявили, что на их глазах "росавиация ударила по пятиэтажке".

Как отметили в Мариупольском городском совете, российские пропагандисты уже не скрывают: российская авиация выжигает мирные кварталы и намеренно уничтожает местных мирных жителей.

"На наших глазах росавиация ударила по пятиэтажке", – журналисты агрессора путаются и "сдают" своих. Российская пропаганда дает сбой", – говорится в сообщении.

Мариупольский городской совет подчеркнул, что зло обязательно накажут. Тем временем все видеодоказательства путинского режима передадут в суд.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска депортировали из заблокированного города весь медицинский персонал. Сейчас в городе нельзя ни получить немедленную медицинскую помощь, ни любую профессиональную консультацию.

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