Оккупанты продолжают принудительный вывоз граждан в сторону России.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска депортировали из заблокированного города весь медицинский персонал.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Сейчас в городе нельзя ни получить немедленную медицинскую помощь, ни любую профессиональную консультацию.

"Все врачи вместе с медицинским персоналом были депортированы в Донецк, поэтому в городе нет ни врачей, ни больниц. Фактически невозможно получить консультацию, не говоря о качественной, даже о некачественной медицинской помощи", - рассказал он.

По его словам, оккупанты продолжают принудительный вывоз граждан в сторону России.

Фильтрационные лагеря расставили по периметру города. В то же время, отметил Андрющенко, есть тенденции вывоза людей из центральных районов Мариуполя.

В результате террора рашистов погибли более 22 тысяч граждан. Однако это количество будет расти из-за отсутствия медицинской помощи, добавил Андрющенко.

Что предшествовало

16 апреля Минобороны РФ вновь в ультимативном тоне призвало защитников Мариуполя сложить оружие. Для этого россияне требовали прекратить любые боевые действия с 06:00 17 апреля.

Всем, кто сложит оружие, якобы гарантируют сохранение жизни.

По замыслу России, начало режима тишины между сторонами отметится поднятием флагов по всему периметру "Азовстали": с российской стороны – красных, с украинского – белых.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что убийство украинских военных в Мариуполе будет означать прекращение переговоров между обеими странами.

По мнению американских военных, новая фаза войны в Украине начнется уже в ближайшие дни.

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