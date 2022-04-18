Оккупанты склоняют мариупольцев к "сотрудничеству", обещая выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях.

Российский агрессор склоняет население деблокированного Мариуполя к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях. Впрочем, создать нужную картинку для росСМИ им не удалось.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Пропагандистская машина Кремля красиво щебечет о "многотысячных очередях" за компенсациями. Хотя на фотографиях, как отметили в Центре, "не более 20 человек возле какого-то помещения с оккупантским символикой".

Отмечается, что таким образом враг пытается провести рублевую оккупацию временно захваченных территорий, чтобы затем изолировать население. Таким образом Россия действовала в ОРДЛО.

"Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины", – отметили в ГПД.

Нечто похожее наблюдается в оккупированном Геническе

Там военные РФ выплачивают местным жителям "пенсию" в рублях. Правда, все движение рубля заканчивается у "менял", у которых местные сразу меняют рубли на гривны. В то же время в магазинах города российскую валюту принимать отказываются.

Помните, если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу.

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