Москва планирует провести выборы на временно оккупированных украинских территориях в сентябре 2023 года и уже готовит на "сладкие" места для своих любимчиков.

В Кремле начался "кастинг" на политические должности в преддверии выборов на временно оккупированных украинских территориях, которые Москва планирует провести в сентябре 2023 года.

Как рассказали изданию Медуза некоторые источники, близкие к российскому политическому блоку, в рамках своей предвыборной подготовки Россия усиливает свою "администрации" на временно захваченных украинских территориях, назначая там новых "вице-губернаторов".

На эти роли якобы отбирают "любимчиков" Путина, которые поддержали президента РФ в проведении "спецоперации".

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Так, заместителем "главы" Запорожской области стал бывший вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев, который ранее занимался организацией референдумов о присоединении к России украинских территорий. Также упоминается назначение в администрацию самопровозглашенной ДНР Александра Костомарова.

Издание пишет, что сейчас в Кремле идет настоящий "кастинг" на аналогичные должности в самопровозглашенной ЛНР и части Херсонской области. Также Кремль активно ищет политтехнологов, которые будут заниматься предстоящей предвыборной компанией. Сразу три источника сообщили, что проведением опросов на временно оккупированных территориях займется компания ИНСОМАР.

"Желающих достаточно. Все понимают, что это хороший кадровый лифт для дальнейшего продвижения по службе и получения выгодных контрактов на кампаниях в последующие годы", - утверждает источник издания.

Он говорит, что пока что Кремль даже не рассматривает вариант, что выборы на этих территориях могут не состояться по причине деоккупации со стороны ВСУ, или же из-за протестов местных жителей. Москва якобы уверенна в том, что там остались лишь те, кто поддерживает Россию. Однако прямых доказательств этому нет.

Также говорят, что если выборы все-таки состоятся, то большинство в "государственных" органах составят члены партии "Единая Россия". Другие представители российского парламента получат лишь по "одному-паре" кресел.

Российские референдумы в Украине

После поражения в Харьковской области Россия решила срочно провести "референдумы" на тех территориях Украины, которые еще остались под ее контролем.

Так, в период с 23 по 27 сентября незаконное голосование о присоединении к России состоялось на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Сообщалось, что к людям в дома приходили с оружием на фоне низкой явки на "псевдореферендумах".

В сентябре 2022 года украинские власти вынесли первый приговор за организацию фейкового "референдума" на оккупированных территориях.

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