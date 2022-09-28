Юрист подчеркнула, что очевидно, что российские "референдумы" проводятся вопреки нормам любого законодательства.

Референдум - это не только инструмент прямой демократии, но и инструмент манипуляций. Эффект зависит от формулировки вопроса, контекста его проведения и от наличия дула у виска.

Как объяснила адвокат Дарья Климович, "псевдореферендумы" россиян на временно оккупированных территориях Украины с юридической точки зрения вызывают следующие вопросы:

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По какому законодательству проводится референдум?

"Как бы ни хотелось ворам, захваченные области - это Украина. Следовательно, должно применяться законодательство Украины, а именно - Конституция и ЗУ "О всеукраинском референдуме" (далее - Закон). В частности, ст. Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, которая утверждает, что государство-оккупант должно максимально соблюдать национальные законы оккупированного государства. Однако, очевидно, что референдумы проводятся вопреки нормам любого законодательства", - подчеркнула адвокат.

На каких территориях проводится референдум? Каковы границы?

Референдумы на временно оккупированных территориях Украины нарушают Конституцию - ст. 73, в которой говорится, что исключительно всеукраинским (то есть, охватывающей всю страну) референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины, подчеркнула юрист.

"Как может проводиться референдум в Запорожской области, когда областной центр находится под контролем Украины? И я уже молчу о реализации права голоса на заграничных участках, что является обязательным!"- отметила Климович.

Кто проводит референдум?

Какая власть? Кто ее выбирал? Чем определяется их легитимность? Чем определяются их полномочия?

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона всеукраинский референдум по изменению территории Украины назначается Верховной Радой Украины в соответствии с Конституцией Украины.

"Кто-то видел, чтобы ВРУ провозглашала референдум? Вот и я нет" - говорит Климович.

Как он проводится?

Законом определяются принципы проведения всеукраинского референдума, в том числе, и принципы публичности и открытости (ст. 14).

"Там речь идет и об опубликованных списках избирателей, и о составе комиссий, и о работе СМИ, и публикации результатов на официальных сайтах государственных органов и зарубежных участков. Конечно, ничего из этого списка невозможно при данных условиях на оккупированных территориях", - отметила Климович.

Также, по словам адвоката, при организации этих псевдореферендумов имеются нарушения ст. 47 Женевской конвенции IV относительно незыблемости прав населения оккупированных территорий.

"Уже не говоря о нарушении Устава ООН относительно принципа нерушимости границ и суверенитета государств. Честнее было бы объявить захватническую войну и просто назначить свою власть на оккупированных территориях, как в древние времена. Тем более, что в остальных "мероприятий" россияне полностью исповедуют методы, далекие от современности и демократических ценностей. То к чему играть в демократические институты? Что в заключении? В заключении референдумы не имеют никакого юридического следствия. Однако, ситуация с Крымом уже продемонстрировала, чего стоит международное право и давление международного сообщества в таких вопросах на практике. Поэтому очень ждем фактического освобождения наших людей и земель", - подчеркнула юрист.

Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях

21 сентября вместе с объявлением в России частичной мобилизации Путин заявил также о проведении на оккупированных (в том числе после 24 февраля) территориях Украины "референдумов".

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

Западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин.

По этому поводу уже высказались в офисе президента Украины. "Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Всего Россия намеревалась призвать до 300 тысяч человек однако первой же недели объявленной мобилизации РФ покинуло более 200 тысяч русских мужчин.

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