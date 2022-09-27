Российские оккупанты заявили, что участие в "референдуме" приняли более 1,6 млн человек в Луганской области.

У российских оккупантов результаты псевдореферендуму не совпадают с реальным количеством людей, проживающих на оккупированных территориях Луганщины.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российские оккупанты заявили, что "участие в "выборах без выбора" приняли более 1,6 млн человек. Откуда такие цифры, фантазеры?",- написал Гайдай.

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Он подчеркнул, что даже приблизительные подсчеты будут далеки от этой огромной цифры. "Фальсификация в действии. Предварительно россияне уже нарисовали почти 98% "за" присоединение к РФ", - отметил он.

"Незаконное безумие длилось пять дней. Вопиющие нарушения мы наблюдали на каждом шагу: несоблюдение тайны "волеизъявления", странные "комиссии" с солдатами с автоматами, "голосование" в квартирах и кустах, агитация в китайский микрофон, запугивания несогласных; многократное "голосование", даже без документов; и наконец - мобилизация", - описал Гайдай российский псевдореферендум.

"Сотни Ваших сообщений во все менеджеры - это подтверждение того, что россияне лгут и по количеству, и по "да". Спасибо за веру в Украину! Мы скоро! Эти игрушки в "референдум" ничего не изменят! Мы готовимся к деоккупации!",- подытожил Гайдай.

Псевдореферендумы РФ на территории Украины

23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Евросоюза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" наблюдается низкая явка на "избирательные участки". За это подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

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