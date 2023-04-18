Российские власти обвинили в атаке Украину.

18 апреля в Брянской области беспилотный летательный аппарат атаковал здание военкомата.

Об этом сообщает местный губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в городе Новозыбков. "ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков", - написал он, обвинив украинскую армию.

Отмечается, в результате атаки никто не пострадал, в здании частично выбиты стекла. На месте происшествия работают российские оперативные службы.

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Взрывы в Брянской области - последние новости

Как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ жители Брянской области нередко слышат "хлопки" и выстрелы. Недавно они записали обращение к Путину, в котором пожаловались, что не могут спать по ночам.

В этом месяце российские СМИ сообщали, что на территории Брянска якобы упал начиненный взрывчаткой БПЛА. Также сообщалось об атаке дрона на военкомат в Севском районе области.

Зимой в Клинцах Брянской области слышали взрывы, в сети сообщали о "прилете" в российскую воинскую часть.

В ноябре в Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами, а в декабре неизвестные атаковали с помощью БПЛА комбинат "Слава".

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