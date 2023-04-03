В РФ беспилотник атаковал военкомат/ ua.depositphotos.com

В Брянской области РФ неизвестный беспилотник атаковал здание военкомата. 

Как сообщает канал "Дождь" со ссылкой на губернатора области Александра Богомаза, в результате атаки беспилотника в Севском районе Брянской области повреждено здание районного военкомата. Пострадавших, по словам чиновника, нет.

Богомаз не уточнил адрес, однако, как следует из карт, военкомат Севского района находится на улице Энгельса в городе Севске - около 140 км к югу от Брянска в сторону границы с Украиной.

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В атаке Богомаз традиционно обвинил вооруженные силы Украины.

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Беспилотники атакуют Россию

РФ регулярно жалуется на атаки неизвестных беспилотников. Дроны уже добираются до Москвы - недавно в сети появилась информация о том, что в пригороде Коломны Московской области раздался громкий взрыв. Очевидцы отмечают, что до "хлопка" был слышен свист. 

Москва усиливает противовоздушную оборону на фоне угрозы. В районе станции метро "Саларьево" установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания.

Впоследствии дважды прогремели выбыли в Тульской области. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой. Россияне сообщали, что упал беспилотник. Кроме того, в российском Белгороде неизвестный беспилотник атаковал газовую станцию.

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