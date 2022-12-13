Россияне пишут, что взрывы были очень мощными.

В РФ ночь прошла неспокойно. В этот раз "не спалось" жителям Брянской области. Там прогремели мощные взрывы, которые испуганные россияне сначала даже спутали с землетрясением.

В российских Telegram-каналах сообщают, что "прилетело" в воинскую часть. Пропагандисты уже "взвыли" из-за того, что Украина якобы атаковала Брянщину из HIMARS.

"В Клинцах Брянской области, по сообщениям местных, очень громко, дым в районе воинской части (на фото). Кроме того, сообщают о взрывах и пожарах в Климово Брянской области", - сообщали россияне.

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Местные жители писали, что "бабахнуло знатно". Россияне понимают, что будут слышать взрывы все чаще, а потому уже размышляют о том, что им нужно ценить каждый день. Не обошлось и без "аналитики". В некоторых Telegram-каналах даже начали обвинять командование РФ, которое не смогло захватить в Украине Черниговскую область.

"Расстояние для HIMARSировок военных объектов в Клинцах и Климово Брянской области, как видите, вполне себе реальные (дальность стрельбы ракет HIMARS, напомню, до 84 км), спасибо великим кремлёвским геостратегам, слившим Черниговскую область",- сокрушаются россияне.

По неподтвержденной информации, в одном из мест "прилетов" находилась стоянка техники Минобороны РФ. Однако страна-агрессор пока что никак не комментировала ночную "бавовну". РФ предпочитает отмалчиваться и не признавать очередной удар.

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