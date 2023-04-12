Местные жители пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину на бессонные ночи.

Жители Брянской области организовались в деревенскую протестную группу для того, чтобы записать очередное видеообращние-жалобу лидер РФ Владимиру Путину.

Они заявили, что ощущают себя "брошенными" и плохо спят из-за страха. Соответствующий ролик опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Мы напуганы, некоторые из нас по три ночи не спят. Вот сегодня стреляют, завтра стреляют, мы же не знаем, кто это стреляет, что это стреляет", - говорит россиянка, махая руками.

Другая женщина поддерживает ее манифест: "Куда нам деваться", - спрашивает она у Путина под крики "начальницы" митинга.

Сборище бабушек и жильцов требуют от местных властей очередной порции "успокоения". Судя по всему, без пропаганды РФ, жителей Брянской области "накрывает" паника.

"Нас же должны были успокоить хотя бы, чтобы вот не было паники, это же должно было быть", - вторят они.

РФ стреляет сама по себе в Брянской области

Напомним, что Вооруженные силы Украины, по данным Генштаба и украинских властей, не имеют никакого отношения к регулярным "хлопкам", которые звучат в Брянской области (приграничной территории).

Недавно власти РФ пустили очередной слух о том, что на этой территории действует "украинская" ДРГ. При этом сама Россия регулярно роняет на головы своих жителей собственные ракеты. Не секрет, что враг любит запускать снаряды по Украине именно с Брянской области.

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