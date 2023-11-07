Переживший покушение любитель России грозит наказанием тем, кто развязал войну и причинил страдания Украине.

Бывший нардеп-перебежчик Олег Царев впервые после покушения на его жизнь появился "в эфире". Короткое интервью с ним опубликовал российский пропагандистский ресурс RT.

Судя по яркой зелени вокруг Царева, ролик был записан либо где-то на крайнем юге (если не в тропиках), либо очень давно – еще несколько недель назад, до наступления метеорологической осени. Сам он при этом выглядит несколько вялым, видны края бинтов под одеждой – но без видимых ран на теле и лице.

В самом видео экс-нардеп рассыпается в благодарностях перед российскими силовиками, врачами и всеми, кому не наплевать на его жизнь. Также он утверждает, что для общения с пропагандистами его впервые с момента покушения выпустили на улицу.

Особых подробностей о покушении Царев не приводит, ссылаясь на тайну следствия. "Были задержания, возможно еще будут. Очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников", – заявил он.

В заключение Царев пригрозил ответственностью "террористам" за покушение, за "акты террора" и за войну, которую, к слову, развязала Россия, и за "то, что они сделали с Украиной".

Покушение на Олега Царева

Как писал УНИАН, 27 октября российские СМИ распространили информацию о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, который с 2014 года перешел на сторону России и активно помогает ей уничтожать Украину. Информация о деталях покушения была достаточно обрывочной и противоречивой. В частности, долгое время было непонятным, где именно был ранен Царев (на работе, дома, или в санатории) и как именно (подстрелили или ударили ножом).

Собственные источники УНИАН сообщали, что покушение на Царева было спецоперацией СБУ, однако официально эту информацию никто не подтверждал. Источник утверждал, что Царева подстрелили, и его состояние критическое.

31 октября российские силовики заявили о задержании помощника исполнителя этого покушения. Якобы это житель Ялты, который следил за Царевым и оборудовал тайник с оружием "по заданию СБУ".

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