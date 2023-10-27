В полночь к территории санатория Кирова, где проживал Царев, начали съезжаться машины скорой помощи.

Во временно оккупированном Крыму с коллаборантом Олегом Царевым случилось "ЧП". Возможно, его "подрезали" в собственном доме.

Соответствующую информацию публикует ряд телеграм-каналов утром 27 октября. О том, что Царева "подрезали", сообщил один из работников прислуги в его доме.

Об этом заявил российский журналист Александр Чаленко.

"На Олега Царева совершено нападение. "Его подрезали", - сказал мне один из его работников. Больше пока ничего не известно", - говорится в сообщении.

Говорят, что ЧП произошло ночью: в полночь к территории санатория Кирова (Ялта), где проживал Царев, начали съезжаться машины скорой помощи и правоохранители. Периметр территории оцепили.

Утверждается, что в доме Царева могла произойти "бытовуха" на почве пьяной ссоры.

Пропагандисткие каналы РФ пишут, что ночью Цареву нанесли "огнестрельное ранение".

К этой версии событий также склоняется пропагандист Владимир Рогов. Он заявил, что Царев находится в реанимации (в тяжелом состоянии), и подтвердил, что в "Олега стреляли".

"Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", - указал Рогов.

Цареву светит тюрьма за предательство Украины

Олег Царев - народный депутат Верховной Рады Украины, он был в составе украинского парламента с 2002 по 2014 годы. Украина объявила Царева в розыск в 2014 году за сепаратистские высказывания в отношении территориальной целостности украинский территорий, поддержку агрессии РФ, критику событий "Майдана" и за умышленные действия, с целью изменения границ Украины.

3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать государственные должности на 3 года. В мае 2023 года Царев отметился очередным циничным заявлением, почему на самом деле РФ бьет по "гражданским объектам" Украины. Предатель регулярно принимал участие в эфирах на росТВ, критикуя Украину и поддерживая войну Путина.

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