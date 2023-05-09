С компаниями, которые ответят на запрос Минобороны Британии, свяжутся с 5 июня.

Группа европейских стран во главе с Великобританией ищет компании, которые могут обеспечить поставку Украине ракет дальностью до 300 км, сообщает Reuters.

Призыв к ответу от компаний, которые могли бы предоставить такие ракеты, был включен в уведомление, опубликованное на прошлой неделе Международным фондом для Украины - группой стран, включающей Великобританию, Норвегию, Нидерланды, Данию и Швецию, - созданного для отправки оружия Киеву.

Министерство обороны Великобритании, которое управляет фондом, попросило компании связаться с ними, если они могут предоставить ракеты, которые можно запускать с земли, моря или воздуха, с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг.

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В уведомлении запрашивались другие желательные требования, включая "низкую вероятность перехвата", "возможность планирования миссии" и "методы проникновения ПВО для повышения вероятности успешного удара". Также говорилось, что с ответившими компаниями свяжутся с 5 июня.

Но окончательное решение об отправке ракет с такими возможностями в Украину еще не принято.

Дальнобойные ракеты для ВСУ - главное

Накануне о заинтересованности Лондона в покупке для Украины дальнобойных ракет до 300 км писал The Washigton Post. Другие характеристики запрашиваемых ракет в материале не уточняли.

Сами журналисты допускают, что речь, скорее всего, будет идти о ракетах Storm Shadow. Их можно будет устанавливать на украинские советские истребители и таким образом достигать территории России.

Украина уже давно просила союзников поставить дальнобойные средства поражения для освобождения Крыма и ударов по военным объектам в самой России. Вашингтон же в ответ замечал, что применение таких видов вооружения может привести к новой эскалации боевых действий.

Также в последнее время заметно участились разговоры о передаче Украине F-16, после того, как силы ПВО показали мастерство в применении передовых Patriot в борьбе с российскими баллистическими ракетами.

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