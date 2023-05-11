Речь идет о Storm Shadow - крылатых ракетах, дальность которых превышает 250 километров.

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщает CNN.

По данным издания, поставки этого типа вооружения позволят изменить ход событий, так как дают возможность наносить удары вглубь оккупированных россиянами украинских территорий.

Как сообщает CNN, в настоящее время максимальная дальность действия оружия, предоставленного США, для Украины составляет около 49 миль (78 километров - УНИАН).

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Storm Shadow - что известно об этих ракетах

Как сообщается, Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.

По данным MBDA Missile Systems, европейской компании, производящей ракету, Storm Shadow представляет собой "оружие глубокого удара", способное "работать днем и ночью в любую погоду", оснащенное усовершенствованной навигационной системой для обеспечения точности. "После запуска она опускается на высоту, огибающую местность, чтобы избежать обнаружения",- говорится на веб-сайте MBDA.

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