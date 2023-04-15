Он заявил, что с фразой "братский народ" в отношении украинцев надо "завязывать". Он якобы путает людей.

Мужчина топ-пропагандистки РФ Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян внезапно заявил, что россиянам больше не нужно называть украинцев "братским народом". По его убеждению, эта фраза "путает людей".

"Я считаю, что сейчас оперировать такими фразами как "братский народ" в отношении украинцев вредно. Это сбивает с толку людей, которые находятся на передовой. Конкретно сейчас они (украинцы - УНИАН) - враги. Братьями они, возможно, снова станут после того, как мы одержим победу и будем их лечить", - заявил Кеосаян.

Муж Симоньян очень возмутился, что Украина "решила перекрышеваться от Москвы до Вашингтона" и добавил, что "война очень жестокая".

Видео дня

"Мы на полях нашей Украины воюем со вселенским злом. Украина - это мы. Много веков уже Украина - это мы. Так получилось, что теперь ВСУ - это не западенцы, это русскоязычные ребята, которым заср*ли мозги. А нам придется разс*рать им мозги", - заявил опальный пропагандист.

Несколькими фразами Кеосаян разрушил главный нарратив пропагандистской машины РФ о "братском народе Украины".

Последние заявления роспропаганды

Российская пропаганда шокирует кровожадными заявлениями относительно Украины, маскируя все это нарративом о "братском народе". Недавно пропагандистка Скабеева заявила о том, что Украина слишком долго не сидела без света.

Перед этим пропагандист Антон Красовский в прямом эфире телевидения призвал топить в реках и сжигать в собственных домах украинских детей.

Параллельно пропагандисты пытаются дискредитировать украинских воинов постановочными видеосюжетами. На днях вокруг одного такого видео разразился громкий скандал, когда даже сами рашисты признали, что ролик снят слишком неуклюже и поэтому оказался "холостым выстрелом".

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