Во время переговоров в Женеве делегации США и Украины сократили список из 28 пунктов до 20 и достигли существенного взаимопонимания относительно 18.

Президент США Дональд Трамп дал старт последним мирным переговорам по Украине на прошлой неделе после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заявили, что новый план из 28 пунктов может привести к прорыву. Об этом сообщили представители администрации изданию Axios.

Отмечается, что эта встреча состоялась в Белом доме 18 ноября и стала основой для переговоров в Женеве. Тогда же Трамп рекомендовал министру армии США Дэну Дрисколлу донести это предложение до Украины. Он тогда уже планировал свой визит в Киев, чтобы оценить боеспособность и боевой дух украинцев.

По словам собеседника журналистов, миссия Дрисколла заключалась в том, чтобы оценить текущую ситуацию на поле боя, напрямую взаимодействуя с военными.

Издание пишет, что во время переговоров в Женеве делегации США и Украины сократили список из 28 пунктов до 20 и достигли существенного взаимопонимания относительно 18. Два других пункта не обсуждались публично, поскольку это были "деликатные вопросы". Журналисты отмечают:

"Эти два вопроса, судя по всему, касаются территорий и гарантий безопасности для Украины".

Важно, что план по Украине из 28 пунктов сформулировали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Затем Вэнс и Рубио посчитали документ приемлемым для обсуждений и созвали совещание в Белом доме, чтобы получить одобрение Трампа.

По словам источника издания "это был не просто документ".

"Это был документ, который теперь должен был запустить процесс", - сказал он.

"Мирный план" США - последние новости

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что делегации Украины и США встретятся в конце этой недели, для обсуждения мирного плана, который был утвержден во время встречи в Женеве.

Государственный секретарь Марко Рубио известил европейских союзников, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины.

