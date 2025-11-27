Северная Корея сделала русский язык обязательным в школах

А в России учатся студенты из КНДР.

Северная Корея ввела русский язык как обязательный предмет в школах, начиная с 4-го класса. Об этом сообщило Politico.

Издание процитировало российского министра Александра Козлова, который на заседании межправительственной комиссии между Россией и КНДР заявил, что сейчас около 600 человек в Северной Корее изучают русский язык. А в России, по его словам, корейский язык изучают 3000 школьников и 300 студентов университетов.

Также российский чиновник сообщил, что в прошлом году 96 граждан Северной Кореи были приняты в российские университеты. В том числе университета, который готовит дипломатов. Еще 29 человек в этом году были зачислены на курсы геологии в России. Также готовятся будущие банкиры, энергетики и медики. Он также уверяет, что россияне строят образовательный центр в Северной Корее, где будут преподавать на русском.

Издание также напомнило, что связи между Россией и Северной Кореей усиливаются после полномасштабной российской агрессии в Украине в 2022 году.

"Северная Корея поставляет России оружие и отправляет войска для боевых действий на передовой и разминирования Курской области. Также было замечено, что две самые продуктивные в мире связанные с государством киберпреступные группы - российская "Гамаредон" и северокорейский коллектив "Лазарь" - обмениваются ресурсами", - говорится в статье.

Кроме того, оживились российские туристические потоки в КНДР, поскольку российские авиакомпании запустили прямые рейсы в Пхеньян.

Расширение военного сотрудничества

Как писал УНИАН, два диктаторских режима расширяют свое военное сотрудничество. Углубление двусторонних отношений обсуждается на уровне рабочих групп двух стран.

Согласно спутниковым снимкам, россияне активизировали закупки оружия в Северной Корее. Об этом свидетельствуют замеченные российские контейнеровозы в портах КНДР.

Некоторые документы свидетельствуют, что до 70 процентов снарядов, которые Россия использует в Украине, были изготовлены в КНДР. С начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года Пхеньян поставил России около 6,5 миллионов снарядов в обмен на российские военные технологии для производства своего оружия

