Современная, естественная укладка может подчеркнуть вашу красоту куда лучше, чем старые тренды.

Обновить образ - не значит изменить себя. Речь лишь о выборе стиля, который подчеркивает уверенность, жизненный опыт и естественность, пришедшие с годами. Многие модные решения остаются с нами куда дольше, чем живут в глянцевых журналах. Волосы часто связаны с воспоминаниями, поэтому смена привычной укладки может казаться почти личным шагом. Но именно волосы способны либо омолодить внешность, либо, наоборот, утяжелить ее. И некоторые популярные некогда тренды 80-х и 90-х сегодня уже не работают так, как раньше, пишет VegOut.

Если вы готовы к обновлению, которое подчеркнет вашу современность и внутреннюю силу, ниже перечислены прически и стрижки для женщин 60-70 лет, которые стоит отпустить.

Чрезмерный начес на макушке. Когда-то объем на верхней части головы создавали при помощи невероятного количества лака. Но сильный начес редко украшает - пряди со временем оседают, выглядят жесткими, а у женщин старше 60 он лишь подчеркивает редеющие зоны. Объем по-прежнему актуален, просто получить его можно иначе: мягкие слои, легкие муссы и более естественные техники укладки создадут живое движение без эффекта "шлема".

Гелевые жесткие локоны. Сегодня ценят естественную мягкость, а не "застывшие" пряди. Плотные, хрустящие локоны из 90-х придают лицу резкость и добавляют возраста. Если у вас кудрявые волосы, делайте ставку на увлажнение, кремы и легкое формирование завитков - волосы будут выглядеть живыми и свежими.

Сверхтонкие "разреженные" челки. Такие челки когда-то считались модными, но сейчас они визуально увеличивают лоб, подчеркивают морщины и требуют постоянной укладки. Современная челка - это легкость с объемом. Немного более плотные, мягкие пряди у лица создают аккуратный силуэт и придают образу свежесть.

Тяжелое каре без слоев. Ровный боб когда-то считался символом стиля, но для тонких или ослабленных волос эта стрижка сейчас не лучший вариант. Пряди тянут вниз, удлиняют лицо и лишают объемности. Слои - ваш лучший помощник. Даже легкая градуировка добавит движения и смягчит линии, сохранив при этом саму идею каре.

Угольно-черное окрашивание. Слишком темный цвет с возрастом редко выглядит выигрышно. Черный тон поглощает свет и делает лицо более резким, подчеркивая несовершенства. Смягченные оттенки, едва заметные блики или многослойное окрашивание делают лицо теплее, а волосы - объемнее и живее.

Тонкие брови с сильным изгибом плюс объемная укладка. Контраст между излишне выщипанными бровями и пышной прической создает устаревший образ. Брови - часть гармонии, и современные формы требуют большего баланса.

Волнистые пряди-гофре. Зигзагообразная текстура была культовой, но сейчас она выглядит неестественно, особенно на зрелых волосах. Гофре пересушивает пряди и делает их ломкими. Если вы хотите текстурности, выбирайте мягкие волны, естественные кудри или легкую укладку с современными щипцами.

Толстые, контрастные пряди-мелирование. Широкие полосы цвета когда-то были хитом, но сегодня они визуально "ломают" образ. Современное мелирование - это плавность, легкость и мягкие переходы. Смешанные оттенки делают лицо моложе и создают здоровое сияние.

Тугая химическая завивка с одинаковыми локонами. Классическая химия с плотными пружинками давно потеряла актуальность. Она утяжеляет образ, делает волосы суше и лишает их естественности. Современные техники предлагают более мягкие составы и разные размеры бигуди для природной формы завитка. Главная идея - легкость и движение.

Волосы - часть нашей истории. И хотя ностальгия приятна, свобода обновления дает удивительное ощущение легкости. Смена прически не означает, что вы изменились. Она лишь помогает выразить ту уверенность и мудрость, которые вы накопили.

Если среди перечисленных стилей вы узнали свой, стоит подумать, действительно ли он работает на вас сейчас. Современная, естественная укладка может подчеркнуть вашу красоту куда лучше, чем старые тренды. Даже небольшое обновление способно подарить ощущение свежести, молодости и внутренней свободы.

