Девушка отказалась назвать ее имя.

Одна из бывших участниц 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" заявила, что у актера Тараса Цымбалюка сейчас есть любимая женщина.

Напомним, 28-летняя Надежда Авраменко из Киева не получила розу от "холостяка" в четвертом выпуске проекта. Тарас объяснил решение попрощаться тем, что не почувствовал между ними романтической связи. В интервью РБК-Украина женщина призналась, что после шоу ее часто спрашивают, кто же из девушек дошел до финала, но она отказывается об этом говорить.

По мнению экс-участницы проекта, для построения отношений она должна была больше открыться Тарасу с "женской стороны", однако ей для этого нужны только время и общение. На вопрос, согласилась бы она сейчас пойти на свидание с Цымбалюком в реальной жизни, Надежда ответила так:

Видео дня

"Ну, это немного странно. Давайте так, съемки закончились, а у него уже есть избранница из проекта. Он уже не свободный мужчина, я не хожу на свидания с мужчинами, у которых кто-то есть!".

Как известно, в последнем выпуске шоу "Холостяк" покинула фотограф Юлия Коренюк, которая попросила Тараса отпустить ее из проекта. Она стала четвертой участницей, которая сама захотела уйти.

Вас также могут заинтересовать новости: