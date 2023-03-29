Путинскому "рупору в юбке" не понравилось, что украинцы давненько не сидели без света и электроэнергии.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, нарядившись в "попугайскую" кофту, отметилась совсем не праздничным тоном в эфире россТВ.

Она трагическим голосом заявила, что у войск РФ в Украине ничего "не получается", пожаловавшись, что уже давно не видела у нас долгого "блэкаута".

"Не хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный "блэкаут" длился, по информации того же Кличко, десять часов", - заявила она.

На фоне эфирной картинки со взрывами и разрушениями, которые войска РФ нанесли Украине, пропагандистка посетовала, что в последнее время РФ не ставит "за собой цели заставить всех страдать на Украине".

Скабеева возмущена событиями в Украине

Напомним, что российская пропагандистка Ольга Скабеева уже не раз "оскандалилась" в своих эфирах своими бесчеловечными заявлениями о войне в Украине.

Недавно она не смогла сдержать эмоций из-за поездки президента Владимира Зеленского в Бахмут. Она возмутилась бесталанностью российской армии, которая "проворонила" Зеленского на так называемой "дороге смерти".

Она даже выдала, что сообщения о том, что артиллеристы РФ контролируют данную дорогу, могут оказаться враньем.

Напомним, что свой визит в Бахмут Зеленский сделал 22 марта, ознакомившись с оперативной обстановкой на самом опасном участке фронта в Украине.

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