Красовский призвал уничтожать тех, кто утверждает об оккупации россиянам территорий Украины.

Ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский предложил топить в реке украинских детей.

Такое заявление прозвучало в эфире RT.

Российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал, как в 1980 году попал на Закарпатье во время лечения астмы. Там он, мол, встретил украинских детей, которые сказали ему, что "Украину оккупировали москали".

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"Это были полностью русскоязычные с русскими фамилиями пацаны. У кого-то отец был военный, у кого-то кто-то еще. Это были абсолютно русские", – утвеждал Лукьяненко.

В ответ на ведущий финансируемого правительством РФ телеканала Антон Красовский заявил, что таких детей надо убивать.

"А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где "плыве кача". Прям топить надо таких детей, прямо в Тисине. .. Сказал, что "москали оккупировали" – и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", – сказал он.

После этого собеседники обсуждали методы воспитания с применением физического насилия. И тогда Красовский добавил: "Карпаты это отвратительно. Там каждая хата называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей".

Дети-жертвы российской агрессии

По состоянию на утро 22 октября более 1248 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По информации прокуроров, 430 детей погибли и более 818 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 417, Харьковской — 260, Киевской — 116, Николаевской — 77, Запорожской — 69, Черниговской — 68, Луганской — 64, Херсонской — 57, Днепропетровской — 31.

Также несовершеннолетние украинцы становились и жертвами сексуальных преступлений российских оккупантов. По состоянию на середину сентября украинские правоохранители установили пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые подверглись сексуальному насилию.

Кроме этого, россияне принудительно вывозят детей из Украины. 1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию. По состоянию на конец июля было идентифицировано более 5600 принудительно депортированных в РФ детей.

В частности, детей с временно оккупированных территорий вывозят под предогом оздоровления. Представители власти отмечают, что оккупанты могут не вернуть детей, которых вывозят с этой целью.

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