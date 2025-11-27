42-летний украинский телеведущий и актер Григорий Решетник признался, что хотел бы завести еще одного ребенка. Сейчас они с женой уже воспитывают троих сыновей.
Шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное семейное фото, на котором они с Кристиной позируют вместе со своим старшим сыном Иваном. "Этому фото ровно 12 лет. Что-то я захотел такого еще одного малыша", - написал Решетник.
Также он поделился снимком из настоящего, где Иван - уже школьник, который пошел в школу в необычном серебристом костюме:
"А вот малыш и вырос. На стиле, весь в меня. Это он так в школу ходил".
Как известно, Григорий Решетник и его жена Кристина воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра. Недавно они опубликовали снимки с романтической фотосессии, из-за которых некоторые подписчики женщины предположили, что она может быть беременной.