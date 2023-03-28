Как оказалось, даже сами пропагандисты понимают, что это очевидная ложь.

Российские пропагандисты пробили очередное дно, сняв бездарное постановочное видео о том, как "украинские фашисты" останавливают авто с гражданскими, оскорбляют их и открывают огонь.

Как рассказал украинский журналист Денис Казанский, фейковое видео мигом распространили все Z-паблики.

На кадрах видно, как военный пикап якобы обгоняет гражданское авто, из него выходят двое в военной форме с оружием. Все это снимает якобы видеорегистратор в гражданской машине. Один из мужчин в форме подходит к машине и начинает оскорблять женщину водительницу. В машине плачет ребенок, женщина начинает кричать, слышны звуки выстрелов.

Видео дня

Причиной, по сценарию пропагандистов, стало то, что женщина якобы пошла на обгон военной колонны.

"То, что видео является постановочным, нормальному человеку понятно с первого взгляда. Хотя бы из актерской игры. Однако военкоры-дегенераты, московские пропагандисты и прочая z-шваль начали разгонять его, сопровождая причитаниями о "кровожадных бандеровцах", - отметил журналист.

Фейк разоблачили довольно быстро. Авто "нацистов" оказалось российским, а снимали спектакль на окраине Донецка. Интересно, что фейковость ролика признали даже военкоры, которые сами его и распространяли.

Однако российскому МИДу разоблачения не помешали запостить эту постановку в свой официальный Twitter-аккаунт с "эмоциональными заявлениями" о "нацистах". Впрочем, через несколько часов в МИД РФ поняли, что им уже не верят, и удалили пост.

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Кремлевские пропагандисты без устали придумывают новые фейки о злых и кровожадных "нацистобандеровцах", амерканских биолабораториях, о опытах над украинскими военными, боевых наркотиках и прочие страшилки.

В циничных целях о мобилизации пропагандисты использовали даже шуточное видео украинского блогера-пенсионера, известного по никнейму "дед Толя".

Совсем недавно российские пропагандисты запустили новый фейк о "бомбардировке Донбасса" Вооруженными силами Украины. Страшным оружием оказалась запчасть от машины.

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