Разбираемся, как выбрать качественную подушку и зимнее одеяло - какое лучше согревает и проще в уходе.

Перед тем как выбрать зимнее одеяло или подушку, важно учитывать не только стоимость, но и особенности наполнителя, его долговечность и удобство ухода. Мы обратились к специалистам, чтобы разобраться, какое одеяло лучше по качеству, в чем разница между натуральными и синтетическими наполнителями и в каких изделиях не заводятся пылевые клещи.

Какой наполнитель лучше для одеяла на зиму

Если говорить о том, какой наполнитель для одеяла самый лучший, то, по словам мастера по чистке подушек Елены Волик, "природа не создала ничего лучше натуральных наполнителей". Как рассказала эксперт в комментарии УНИАН, традиционно на первом место среди наполнителей - пух и перья водоплавающих птиц (прежде всего гусей, иногда уток), качественно очищенные и без жесткого пера.

Такой наполнитель прекрасно удерживает тепло, хорошо впитывает влагу и так же легко ее отдает. К тому же пуховые изделия отличаются высокой долговечностью - об этом свидетельствует опыт наших бабушек.

Наряду с натуральными появляются и современные синтетические наполнители из полиэфирного волокна - синтепон, холофайбер, микрофайбер, искусственный пух, эко-пух. Все они на самом деле отличаются только толщиной и качеством полиэфирного волокна - чем меньше его толщина, тем лучше. Впрочем, отмечает мастер, стоит помнить, что синтетический наполнитель все же уступает натуральному: "Он быстро сбивается и не восстанавливает форму после механического взбивания. Если натуральный пух можно "разбить" и вернуть ему объем, то с полиэстером так не работает".

Другая сторона медали - за одеялами с искусственным наполнителем проще ухаживать, их можно легко постирать в машинке, высушить в сушилке. С пуховыми одеялами так не получится: стирать можно только очень легкие варианты:

Поэтому человек выбирает, с какой "проблемой" готов мириться. Да и цена играет роль: натуральные подушки и одеяла дороже, но стоимость компенсируется долговечностью - они могут служить 15-20 лет и даже дольше.

Также для теплых зимних одеял важную роль играет и количество наполнителя - чем его больше, тем теплее одеяло. По словам эксперта, даже пуховое одеяло не согреет зимой, если оно слишком тонкое, ведь тепло удерживает именно воздушная прослойка внутри.

Какой наполнитель для подушки лучше всего для зимнего сезона

По словам Елены Волик, наполнители для подушек не имеют сезонности - все зависит не от времени года, а от привычек и комфорта человека. К примеру, если кто-то привык спать на высокой подушке, он не сможет перейти на низкую, и наоборот.

Но если говорить о качестве, то мастер не советует брать подушки с холлофайбером или синтепоном:

На холлофайбере буквально "мокро спать" - материал не впитывает влагу, а если еще и чехол сделан из ненатуральной ткани, то он не пропускает воздух, а накапливает пот и становится благоприятной средой для бактерий. Поэтому тут нужен хотя бы натуральный наперник сверху, который частично будет выполнять эту функцию".

Впрочем, следует быть внимательными и при покупке натуральных пуховых и пухово-перьевых подушек - производители нередко продают изделия, внутри которых могут быть обрезки синтепона или ватина, прикрытые перьями. Поэтому дешевые подушки в целом не стоит покупать: в них мало наполнителя, поэтому они быстро теряют форму и не выполняют свою функцию. В целом, если говорить о том, какой наполнитель для подушек не сбивается, то это пух и пух с перьями.

В какой подушке и в каком одеяле не заводятся клещи

В искусственных наполнителях пылевых клещей обычно меньше, но, если наполнитель изношен и пропитан потом, то там размножаются бактерии и могут жить пылевые клещи, отмечает Елена Волик. Поэтому наличие клещей в первую очередь определяется состоянием наполнителя: "Если изделия регулярно проветривать, сушить на солнце, подвергать ультрафиолету или чистить в специальных машинах, концентрация клещей будет минимальной".

Пылевые клещи, в свою очередь, а также некоторые натуральные наполнители могут стать причиной аллергии, отмечает врач-аллерголог медицинского центра Mediland Надежда Кочетова: "Среди симптомов такой аллергии могут быть насморк, заложенность носа, чихание, кашель, затрудненное дыхание, покраснение и зуд глаз, слезотечение, высыпания, а также усталость, общее недомогание".

Поэтому пациентам с аллергией для облегчения симптомов врач рекомендует использовать одеяла и подушки из гипоаллергенных материалов - бамбукового волокна, холлофайбера или синтепона, силиконизированного волокна, хлопка, льна, шелка.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как избавиться от запаха подушки без стирки - вот что нужно сделать.

справка Елена Волик мастер по чистке подушек Специалист по чистке подушек и одеял с любым наполнителем паром, мастер по пошиву постельного белья, перешив старых подушек и одеял. Имеет 24 года опыта, а ее компания стала первой в Полтаве и до сих пор удерживает высокую планку качества.

справка Надежда Кочетова врач-аллерголог первой категории, детский аллерголог Надежда Кочетова окончила Киевский национальный медицинский университет, прошла интернатуру по внутренним болезням и специализацию по аллергологии. Опыт работы - 13 лет, регулярно повышает квалификацию и осваивает современные методы диагностики и лечения аллергий.

