Похитил школьницу 40-летний житель пансионата, куда девочка пришла, чтобы поймать Wi-Fi.

Подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой задержали в Тюмени.

Об этом сообщает Telegram_канал Life Shot.

По предварительным данным, похитил школьницу 40-летний житель пансионата, куда девочка пришла, чтобы поймать Wi-Fi. В первые сутки он изнасиловал и убил ее. Сейчас в его квартире проходят обыски.

Настя пропала 30 июня, когда рано утром вышла из дома погулять. Родители школьницы спохватились, что ребёнка нет дома, только поздно ночью.

В разговоре с полицейским отец Насти признался, что весь день пил.

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19 августа расчленённое тело девочки обнаружили. Оно находилось в мешке, который обнаружили в камышах недалеко от АЗС.

Ранее СМИ сообщали, что девочку искали не только силовики, но и многочисленные волонтеры. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил награду в полмиллиона за любую достоверную информацию о ее местонахождении, а глава СК Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

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Автор: Денис Прядко