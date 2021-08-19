3 июля Насте Муравьевой должно было исполниться девять лет.

8-летнюю Настю Муравьеву, которую разыскивали в Тюмени с конца июня, нашли мертвой в Тюмени.

Об этом сообщает издание Life, ссылаясь на свои источники.

Расчленённое тело девочки находилось в мешке, который обнаружили в камышах недалеко от АЗС. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Девочка ушла из дома 30 июня. 3 июля ей должно было исполниться девять лет.

Ранее СМИ сообщали, что девочку искали не только силовики, но и многочисленные волонтеры. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил награду в полмиллиона за любую достоверную информацию о ее местонахождении, а глава СК Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

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Автор: Денис Прядко