Все опрошенные россияне заявляют о поддержке в адрес президента РФ Владимира Путина, утверждая, что "ему виднее" куда и по кому бить.

После полутора лет кровопролитной войны в Украине россияне продолжают повторять, что правительство РФ "все делает правильно", а они "не разбираются в политике".

Как сообщают РосСМИ, граждане страны-агрессора достаточно равнодушно относятся к идее использования против Украины ядерного оружия, хотя признают, что это затронет все страны мира. Также, практически все опрошенные заявляют о поддержке в адрес президента РФ Владимира Путина, утверждая, что "ему виднее" куда и по кому бить.

Отвечая на вопрос о том, нажали бы они сами ядерную кнопку или нет, если бы у них была такая возможность, некоторые россияне начинали сомневаться, однако были и такие, которые утверждали, что не только использовали бы ядерное оруже, но и ударили бы им конкретно по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Промывание мозгов в России

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин вернул в российские школы военную подготовку времен СССР.

13 июля 2023 года в СМИ сообщалось о том, что Путин готовит Россию к многолетней войне и начал милитаризацию детей. Российских детей воспитывают в убеждении, что смерть на войне – это почетно.

16 июля 2023 года стало известно о том, что школьники из Томской области пошили игрушки, которые будут отправлены на фронт. Игрушки назвали Zебурашками, вишив у них на животах букву Z, которая после вторжения России в Украину стала символом рашизма.

Вдогонку к Zебурашкам в России придумали тумбочку для промывания мозгов.

19 июля 2023 года стало извесно о том, что в школах России появился новый учебник истории. Историю по новому учебнику российским старшеклассникам будут преподавать уже с сентября. В нем оккупацию Крыма объясняют необходимостью спасти мир на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину – предотвращением "конца цивилизации".

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