Данное странное изобретение является партийным проектом "Единой России" и предназначено для занятий по "патриотическому воспитанию" детей дошкольного и школьного возраста.

На фоне российского вторжения в Украину агрессор активно ведет пропагандистскую работу по "воспитанию патриотизма" у российских детей.

Как сообщают РосСМИ, в люберецком дошкольном отделении установили "интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания" "AVK Кремль". Данное изобретение является партийным проектом "Единой России" и предназначено для занятий по "патриотическому воспитанию" детей дошкольного и школьного возраста.

"Комплекс "AVK Кремль" предназначен для проведения занятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. Он полностью соответствует обновленным требованиям образовательной программы", - заявила куратор партийного проекта Лидия Антонова.

Цена "комплекса" стартует от 375 тысяч рублей. На сайте производителя сказано, что продукт "позволяет в непринужденном для ребенка формате, формировать чувство патриотизма и гордости за собственную страну". Самая дешевая модель на сайте компании продается от 75 тыс. рублей.

Воспитание "патриотизма" в России

В ноябре 2022 года Путин вернул в российские школы военную подготовку времен СССР. Минобороны России поддержало идею и заявило, что этому "предмету" должно уделяться не менее 140 часов в течение учебного года.

13 июля 2023 года в СМИ сообщалось о том, что Путин готовит Россию к многолетней войне и начал милитаризацию детей. Российских детей и подростков воспитывают в убеждении, что смерть на войне – это почетно.

16 июля 2023 года стало известно о том, что для поддержания боевого духа российских оккупантов, убивающих мирное население Украины, школьники из села Кривошеино Томской области пошили игрушки, которые будут отправлены на фронт. Игрушки назвали Zебурашками, вишив у них на животах букву Z, которая после вторжения России в Украину стала символом рашизма.

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