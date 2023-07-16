Чебурашечно-казачий взвод прибудет к убийцам украинских детей в конце июля, вместе с окопными свечами, сухим душем и трусами.

Для поддержания боевого духа российских оккупантов, убивающих мирное население Украины, школьники из села Кривошеино Томской области пошили игрушки, которые будут отправлены на фронт.

Как сообщают РосСМИ, школьники пошили чебурашек, которых назвали Zебурашками, вишив у них на животах букву Z, которая после вторжения России в Украину стала символом рашизма. Игрушки имеют достаточно странную прическу, напоминающую вставшие дыбом волосы, что вполне логично, учитывая возможности ВСУ.

Однако, глава Кривошеинского района Андрей Коломин заявил российским журналистам, что странная прическа – это не вставшие дыбом волосы, а "казачий головной убор".

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"Мы же добрые люди русские, мы же даже и воюем по-доброму – солдаты у нас добрые, всегда помогут мирному населению, потому и Чебурашка добрый выбран. Он добрые дела делал, ну и вот казачество в виде Чебурашки и решили сделать", - заявил чиновник.

Кринж-игрушки назвали "взводом Чебурашек-казачат". Сообщается, что чебурашечно-казачий взвод прибудет к убийцам украинских детей в конце июля, вместе с окопными свечами, сухим душем и трусами. Всего, по словам Коломина, дети сделали около 50 Zебурашек.

"Воспитание" детей в России

Российский 49-летний полковник, глава отдела полиции в Тульской области Роман Третьяков потребовал выдать ему автомат и патроны под видом необходимости проведения учебных стрельб. Полицейский взял на полигон своего 13-летнего сына, который как раз праздновал день рождения, и позволил ребенку взять оружие в руки. Чтобы преступление не разоблачили, Третьяков подписал фиктивные приказы о якобы проведении стрельб.

Российских детей и подростков воспитывают в убеждении, что смерть на войне – это почетно. Кремль активно развивает детско-подростковую Юнармию. Но это не просто еще один инструмент вербовки "пушечного мяса" на войну, а элемент подготовки России к многолетней войне.

Для российских школьников устраивают встречи с российскими наемниками, участвующими в кровавой войне против Украины, на уроках рассказывают о "борьбе с ползучей фашистской гадиной".

В РФ в школьную программу вернули курс по военной подготовке школьников, существовавший в советское время и упраздненный еще в 1993 году.

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