Россия в ближайшее время не сможет увеличить численность своей армии до 1,5 миллиона человек, считает оппозиционер.

Российский президент Владимир Путин во время войны с Украиной намерен все "забросать" человеческим ресурсом.

В ближайшее время РФ не сможет увеличить численность своей армии до 1,5 миллиона человек, поскольку уже сейчас в стране нет такого количества людей, которые подпадают под мобилизацию, - много россиян покинули родину, рассказал оппозиционер, бывший глава российского правительства Михаил Касьянов в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Путин намеревается забросать все это человеческим ресурсом, объявлена мобилизация... Она идет постоянно, министр обороны (Сергей Шойгу - Ред.) объявляет о планах увеличить армию до 1,5 млн человек, что, в принципе, невозможно сделать в ближайшее время", - заявил собеседник.

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По его словам, такой цели можно добиться на протяжении пяти-семи лет. "Увеличение армии до такого количества, в принципе, в ближайшие годы невозможно...", - сказал экс-чиновник.

Мобилизация в РФ - что сегодня надо знать

21 сентября Владимир Путин объявил в России якобы частичную мобилизацию, однако повестки получали не только люди, находившиеся в запасе. Многие россияне уехали из страны, в частности, в Грузию.

Позже в РФ появилась информация о якобы завершении мобилизации, но позже спикер Путина Дмитрий Песков напомнил гражданам, что частичная мобилизация все еще действует, поскольку охватывает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.

17 января стало известно, что в РФ решили увеличить численность своей армии до 1,5 млн военнослужащих и рассчитывали потратить на это несколько лет.

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