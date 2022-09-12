В Таганроге якобы сработала ПВО, а рядом с селом Чалтырь наблюдался черный дым. Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о ракетном ударе по окрестностям Таганрога.

В нескольких городах Ростовской области России местные жители слышали громкий взрыв.

Как сообщает местное издание 161.ru, мощный взрыв прогремел в частности в Таганроге, где поднялся столб дыма около трассы, на выезде в Ростов.

На опубликованных снимках видно, что в окнах первого этажа одного из домов выбиты стекла.

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Издание отмечает, что звуки взрыва были слышны в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске. Расстояние между крайними точками, где слышали взрыв составляет около 200 километров.

Предполагается, что источник взрыва находился где-то в треугольнике между населенными пунктами Чалтырь, Крым и Веселый

Телеграм-канал Baza сообщает, что в Таганроге якобы сработала ПВО, а рядом с селом Чалтырь наблюдался черный дым.

В пресс-службе управления МЧС по Ростовской области заявили, что у них нет информации о взрывах или других чрезвычайных ситуациях.

Издание TheInsider пишет, чтовзрывы были слышны сразу в трёх разных частях Ростова-на-Дону, но дыма видно не было. В окнах домов, по словам очевидцев, задрожали стекла, а также сработали сигнализации автомобилей.

В свою очередь, российский террорист Игорь Стрелков (Гиркин) заявляет, что ВСУ якобы "нанесли ракетный удар по окрестностям Таганрога". "В районе Таганрога комплексом "С-300" сбита "Точка-У". Жертв и повреждений нет. Пожар вызван обломками сбитой ракеты", - сообщил он.

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