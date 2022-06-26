Президент США Байден хранил молчание во время остроты.

Лидеры "Большой семерки" поглумились над репутацией "мачо" российского президента Владимира Путина, высмеяв постановочное фото главы Кремля с конем, снятое в 2009 году.

Об этом пишет The Washington Post.

Диалог начался во время обеда с предложения Бориса Джонсона снять пиджаки: "Куртки надеты? Давай разденемся? Мы все должны показать, что мы круче Путина".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, но Джонсон продолжал ионизировать: "Но мы должны показать, что мы жестче, чем Путин".

Тогда Трюдо отозвался, предложив устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды, на что последовало замечание Джонсона: "Мы должны показать им наши грудные мышцы".

"Верховая езда – лучшее, что есть на свете", - заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент США Джо Байден хранил молчание во время остроты, позже, по настоянию своих коллег-лидеров, повернулся и улыбнулся для фотографии.

В одной скандальной фотосессии 2009 года Путин без рубашки едет верхом на лошади в горах. В 2018 году появилось больше уличных тематических кадров, на которых Путин раздет до пояса и ловит рыбу в сибирском озере. Были фотографии Путина-пловца и Путина-загорающего.

На вопрос репортера в 2018 году о его склонности к "полуобнаженным" фотографиям Путин ответил: "Когда я в отпуске, я не вижу необходимости прятаться за кустами, и в этом нет ничего плохого".

Как писал УНИАН, в замке Эльмау в Баварских Альпах открылся саммит стран "Большой семерки" (G7), в котором принимают участие президент США Джо Байден и лидеры Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии, а также руководство ЕС.

Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая станет одной из главных тем на встрече.

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