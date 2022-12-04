Такие бункеры строили еще в советское время. Некоторые дожили до нашего времени. Например, в Москве.

В России полно бункеров на случай ядерной войны. Некоторые напоминают целые подземные поселки с больницами, транспортом и автономной подачей воды.

Как рассказал в эфире FREEDOM экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, у Путина не один бункер.

По его словам, российский президент сейчас испытывает только одно чувство – выжить любой ценой, поэтому глава Кремля очень печется о своей безопасности.

Гудков подтвердил, что Путин укрывается в бункере, который напоминает "целые подземные города": "Подземный город – огромная гиганская пустота в земле на большой глубине. Чуть ли ни с электротранспортом, потому что туда не дойдешь пешком… Расчитан на несколько десятков тысяч человек, которые находятся на глубине скальных пород", - рассказал бывший депутат.

Гудков отметил, что такие бункеры строили еще в советское время. Некоторые дожили до нашего времени. Например, в Москве.

"В Чеховском районе Москвы были бункеры на случай ядерной войны: небольшой глубины, может, 200 м. Типа бетонного гигантского яйца, подвешенного на амортизаторах, чтобы в случае удара/ ядерного взрыва он сохранял функциональные способности управления войсками", - объяснил политик.

Недалеко от Москвы есть ветка подземных коммуникаций, добавил он.

"В бункерах есть система автономной очистки, подача воды, какие-то защитные механизмы, оборудованы медицинские пункты и больницы. То есть, это подземные поселки, которые способны укрыть и защитить на годы десятки тысяч человек", - подытожил Гудков.

Путин в бункере

Уже много лет СМИ пишут о том, что российский президент обустроил себе в Уральских горах тайный бункер.

В связи с военными поражениями на фронте в Украине паника главы Кремля только обострилась. Даже свои встречи с чиновниками Путин ведет в онлайн-режиме, ссылаясь на якобы пандемию коронавируса.

Российские эксперты согласны, что в окружении Путина наметился раскол, заметную роль в котором сыграл его "повар", главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

На Западе сомневаются, что Путина ликвидируют, но положение российского президента становится все хуже и хуже – вместе с постоянными провалами на фронте.