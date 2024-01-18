Политик направил одному из журналистов письмо, возмутившись содержанием одного из материалов.

Соратник диктатора Владимира Путина Сергей Миронов пригрозил немецким журналистам ядерным ударом.

Как отмечает BILD, лидера партии "Справедливая Россия" Миронова смутила статья об одном из сценариев бундесвера, а именно о возможном военном конфликте РФ и стран Балтии. Миронов направил письмо с угрозами одному из журналистов издания.

"Любая попытка блокировать или даже атаковать Калининградскую область неизбежно приведет к военному столкновению с Россией. Это настоящая красная линия, а точнее красная кнопка, нажав на которую Запад неизбежно заставит Россию принять ответные меры... Будучи ядерной державой, Россия будет использовать все доступные силы и средства для защиты своей территории", - говорится в тексте письма.

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Возможна подготовка НАТО к войне с Россией: что предшествовало

Накануне издание Bild со ссылкой на тайный документ бундесвера сообщило, что войска НАТО разработали план учений по сценарию о проигрыше ВСУ в войне с РФ. По данным СМИ, эскалация между Альянсом и Россией может произойти уже в феврале.

Впоследствии в НАТО прокомментировали информацию о подготовке до возможной войны с Россией. Там отметили, что это не является секретным разведывательным анализом, Альянс получил сценарий обучения, "который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе".

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