Соратник диктатора Владимира Путина Сергей Миронов пригрозил немецким журналистам ядерным ударом.
Как отмечает BILD, лидера партии "Справедливая Россия" Миронова смутила статья об одном из сценариев бундесвера, а именно о возможном военном конфликте РФ и стран Балтии. Миронов направил письмо с угрозами одному из журналистов издания.
"Любая попытка блокировать или даже атаковать Калининградскую область неизбежно приведет к военному столкновению с Россией. Это настоящая красная линия, а точнее красная кнопка, нажав на которую Запад неизбежно заставит Россию принять ответные меры... Будучи ядерной державой, Россия будет использовать все доступные силы и средства для защиты своей территории", - говорится в тексте письма.
Возможна подготовка НАТО к войне с Россией: что предшествовало
Накануне издание Bild со ссылкой на тайный документ бундесвера сообщило, что войска НАТО разработали план учений по сценарию о проигрыше ВСУ в войне с РФ. По данным СМИ, эскалация между Альянсом и Россией может произойти уже в феврале.
Впоследствии в НАТО прокомментировали информацию о подготовке до возможной войны с Россией. Там отметили, что это не является секретным разведывательным анализом, Альянс получил сценарий обучения, "который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе".