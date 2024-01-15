Опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.

Директора Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с Россией не является секретным разведывательным анализом.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что оно получило сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

"Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами", - пояснил Сартс.

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Теперь же в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.

Маатериал Bild о подготовке Германии к возможной войне с Россией

Сообщалось, что немецкая армия разработала учебный сценарий войны с Россией, по которому Силы обороны Украины терпят поражение в войне.

"Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале. Это учебный сценарий, который описывает шаг за шагом, месяц за месяцем, как будет действовать Путин и как НАТО будет защищаться. По сценарию Бундесвера, эскалация начнется всего через несколько недель. Вскоре начнутся боевые действия, десятки тысяч немецких солдат будут задействованы", - сообщало издание Bild со ссылкой на тайный документ Министерства обороны ФРГ.

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