За ней приезжала его новая жена.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и его жена удочерили похищенную из оккупированного Херсона маленьку девочку и изменили ей имя.

Как пишет российское издание "Важные истории", в конце прошлого года его жена Инна Варламова, которая работает в аппарате Государственной думы РФ, приехала в Херсонскую область вместе с заместительницей Миронова Яной Лантратовой.

В Россию они вернулись с 10-месячной Маргаритой Прокопенко и двухлетним Ильей Ващенко, которые жили в Херсонском доме ребенка. Официально детей вывезли в Москву для "обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации".

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Уже в декабре Миронов и Варламова удочерили похищенную девочку. Ей изменили имя и место рождения: теперь она Марина Миронова из Подольска. По данным издания, биологическую мать девочки лишили родительских прав, а отец умер, но у нее есть другие родственники.

О похищенном Илье известно, что в сентябре этого года мальчику выдали новое свидетельство о рождении, согласно которому он находится в Московской области.

Депортация детей из Украины

Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения вывозят с оккупированным территорий маленьких детей.

В Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения обнаружили целую сеть центров в России и оккупированном Крыму, где детей пытаются перевоспитать и подготовить к усыновлению.

Также недавно они нашли похожие центры в Беларуси. Отмечается, что эти действия координируются российскими властями.

Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Путина из-за незаконной депортацией детей. Также депутаты Европарламента призывают выдать ордера на арест Лукашенко.

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