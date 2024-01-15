Согласно учебному сценарию, уже в мае 2025 года Альянс будет вынужден предотвращать нападение РФ на Сувальский коридор.

Немецкая армия разработала учебный сценарий войны с Россией, по которому Силы обороны Украины терпят поражение в войне.

"Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале. Это учебный сценарий, который описывает шаг за шагом, месяц за месяцем, как будет действовать Путин и как НАТО будет защищаться. По сценарию Бундесвера, эскалация начнется всего через несколько недель. Вскоре начнутся боевые действия, десятки тысяч немецких солдат будут задействованы", - сообщает издание Bild со ссылкой на тайный документ Министерства обороны ФРГ.

Согласно сценарию, Россия запускает новую волну мобилизации и призывает в феврале еще 200 тыс. человек. Уже весной россияне разворачивают крупное наступление в Украине и к июню 2024 года одерживают победу. Далее начнутся межэтнические столкновения в странах Балтии. Уже в сентябре разворачивает на своей территории и в Беларуси крупные военные учения "Запад-2024", а в октябре - перебрасывает войска и ракеты в Калининград, чтобы нанести удар по Сувальскому коридору.

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В декабре, после американских выборов, там начинается пограничный конфликт и беспорядки. РФ попытается воспользоваться возможным параличом политической системы США. В январе 2025 года Польша и страны Балтии созывают заседание Совета НАТО и объявляют об угрозе с РФ. В то же время агрессор в марте перебрасывает дополнительные войска в Беларусь и к границам стран Балтии.

Далее с учебным сценарием, в мае 2025 года НАТО принимает решение о "мерах надежного сдерживания", чтобы предотвратить нападение России на Сувальский коридор. Командующий НАТО приказывает перебросить 300 тыс. военных, включая 30 тыс. немцев, на восточный фланг.

Как пишет газета, этот сценарий является легендой учений НАТО в Балтии в 2024 году. В Бундесвере отмечают, что "рассмотрение различных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью повседневных военных дел".

Слухи о войне РФ с НАТО

Представитель Оппозиционного Христианско-демократического союза в парламенте Германии, экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер заявлял, что государства НАТО имеют примерно 5-8 лет, чтобы подготовиться к войны с Российской Федерацией.

В Альянсе заявили, что несмотря на сосредоточенность на попытках уничтожить Украину, Россия уже начала восстанавливать свой военно-экономический потенциал, направленный на противостояние с НАТО, прежде всего в регионе Балтийского моря.

Немецкие аналитики прогнозируют полномасштабную войну между Россией и странами НАТО в случае, если Кремль не потерпит военного поражения в Украине.

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