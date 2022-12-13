Владимир Соловьев призвал увеличить срок прохождения срочной службы в российской армии.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев признал, что война будет затяжной, а это значит, на его взгляд, что нужно увеличить срок прохождения срочной службы в российской армии.

"Нужно понимать, что война надолго. И правильно, что сейчас начали работать с народным ополчением. На мой взгляд, хватит себя обманывать – ну какой год в армии? Понятно, что срок службы должен быть увеличен. Очевидно, что бессмысленна ситуация, когда люди, которых год готовили, после этого "идут на гражданку", в то время как страна воюет. Это по 140 тыс. каждые полгода", – заявил Соловьев в эфире федерального канала.

Он добавил, что эти 140 тысяч обученных россиян могли бы приобщиться к убийствам украинцев. Интересно, что из уст Соловьева больше не звучит лозунг "возьмем Киев за три дня".

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Напомним, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. Однако его предложение до сих пор не рассмотрели.

Раньше Соловьев называл себя террористом, а также признавался, что ему тревожно. У рупора Кремля при этом были синяки на лице.

На передаче у Соловьева недавно хвалили Валерия Залужного.

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