Топ-пропагандист России Владимир Соловьев в истерике разразился новым неблагополучным прогнозом для россиян и пригрозил походом оккупационной армии в Европу.
В очередном видео он заявил, что российские войска вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".
В то же время, пропагандист предупредил россиян, что их ожидают атаки по городам и новые санкции.
"Будет ли нам тяжело? Очень. Будут ли атаки на наши города? Да. Дадут ли все, что могут дать? Конечно. Будут ли вводить против нас дополнительные санкции? Да", - поделился он прогнозом для России и ее граждан.
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Хотя пропагандисты продолжают рисовать для россиян победоносную картину, на фронте РФ потеряла уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.
Эксперты ISW рассказали, сумеет ли Россия значительно увеличить численность своей армии. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о намерениях увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек.