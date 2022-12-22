В очередном видео Соловьев пригрозил, что российские войска вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".

Топ-пропагандист России Владимир Соловьев в истерике разразился новым неблагополучным прогнозом для россиян и пригрозил походом оккупационной армии в Европу.

В очередном видео он заявил, что российские войска вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".

В то же время, пропагандист предупредил россиян, что их ожидают атаки по городам и новые санкции.

Видео дня

"Будет ли нам тяжело? Очень. Будут ли атаки на наши города? Да. Дадут ли все, что могут дать? Конечно. Будут ли вводить против нас дополнительные санкции? Да", - поделился он прогнозом для России и ее граждан.

Война в Украине: последние новости

Хотя пропагандисты продолжают рисовать для россиян победоносную картину, на фронте РФ потеряла уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

Эксперты ISW рассказали, сумеет ли Россия значительно увеличить численность своей армии. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о намерениях увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек.

Вас также могут заинтересовать новости: